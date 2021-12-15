Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 16:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumburbaşkanı Erdoğan, Libya ve BAE heyetlerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'nın ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin heyetlerini kabul etti. Libya Büyükelçisi ve BAE Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'nın Ankara Büyükelçisi Mustafa Elgelaib'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Mustafa Elgelaib, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Elgelaib'in bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri'yi de kabul etti.
Kabulde, Büyükelçi Al Dhaheri, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Al Dhaheri'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Etiketler: Libya Recep Tayyip Erdoğan
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