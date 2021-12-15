Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 15:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
20 bin sağlık personeli alımı: Kılavuz yarın yayımlanacak
[Fotoğraf: Getty]
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "Sağlık Bakanlığının 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Yarın kılavuzu yayımlayacağız ve tercih sürecini başlatacağız." dedi.
20 bin sözleşmeli sağlık çalışanı alımında sürecin sonuna gelindi.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kılavuz çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.
Aygün, kılavuzun yarın yayımlanacağını ve tercih sürecinin başlayacağını duyurdu.
Kılavuz, ÖSYM'nin internet adresinden paylaşılacak ve tercihler de internet üzerinden yapılacak.
Etiketler: Kamu Personel ÖSYM Sağlık Bakanlığı Son Dakika
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