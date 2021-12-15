20 bin sözleşmeli sağlık çalışanı alımında sürecin sonuna gelindi.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kılavuz çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Aygün, kılavuzun yarın yayımlanacağını ve tercih sürecinin başlayacağını duyurdu.

Kılavuz, ÖSYM'nin internet adresinden paylaşılacak ve tercihler de internet üzerinden yapılacak.