Bakan Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu BAE'de Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Al Mektum'la görüştü.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve #Dubai Emiri Şeyh Maktoum’la görüştük. BAE’yle ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz.



Met w/PM of UAE and the Ruler of Dubai, Sheikh Maktoum. Will further develop our economic and commercial relations with UAE. pic.twitter.com/wjUjtBjfVj — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 15, 2021

Görüşmede, Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ile Türkiye’nin Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç da yer aldı.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajda, "BAE’yle ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.