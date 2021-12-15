Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 14:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Dubai Emiri Şeyh Mektum ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum tarafından kabul edildi.
Bakan Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu BAE'de Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Al Mektum'la görüştü.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve #Dubai Emiri Şeyh Maktoum’la görüştük. BAE’yle ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 15, 2021
Met w/PM of UAE and the Ruler of Dubai, Sheikh Maktoum. Will further develop our economic and commercial relations with UAE. pic.twitter.com/wjUjtBjfVj
Görüşmede, Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ile Türkiye’nin Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç da yer aldı.
Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajda, "BAE’yle ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Birleşik Arap Emirlikleri
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