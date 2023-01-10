AK Parti anayasa değişiklik teklifinin Meclis'te kabulü için partilerin desteğini istedi.

İkinci tur muhalefet görüşmesi amacıyla randevu talep edildi.

Görüşmelerin çarşamba günü yapılması planlanıyordu. Ancak, CHP ve İyi Parti, ortak kararla randevu talebine "hayır" yanıtını verdi. Açıklama CHP Grup Başkan vekili Özgür Özel'den geldi. Böylece ikinci tur görüşme de iptal oldu.

AK Parti'nin hazırladığı 3 maddelik anayasa değişikliği teklifi, 336 milletvekilinin imzası ile TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu.