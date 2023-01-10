Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu hakkında, partisinin grup toplantısı ile sosyal medyada kullandığı bazı ifadeler nedeniyle tazminat davası açıldığını belirtti.

Aydın açıklamasında, davayı karara bağlayan Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin, Kılıçdaroğlu'nu 50 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum ettiği bilgisine yer verdi.