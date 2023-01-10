Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kabine toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

"Yeni atama söz konusu olabilir mi? 100. yılda 100 bin atama olabilir mi?"

Özer, atamalara ilişkin sorulan soruya, yapıldığı zaman açıklanacağını belirterek, "Mutlaka atama olur her sene oluyor. Olmadığı sene var mı?" şeklinde yanıt verdi.

"EYT ile emekli olan olur ama hiçbir sınıf öğretmensiz kalmaz"

Milyonlarca EYT'li emeklilik için gün sayarken öğretmenler de bu düzenlemeden yararlanacak. Peki EYT ile emekli olan öğretmenlerin ardından ihtiyaç artacak mı?

Özer bu konuyla ilgili de şu açıklamayı yaptı:

"Başöğretmenlik uzman öğretmenlik çalışırken geçerli olduğu için emeklilikte geçmediği için emekli olmayı teşvik edecek bir mekanizma yok. EYT ile emekli olan olur ama hiçbir sınıf öğretmensiz kalmaz."