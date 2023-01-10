Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kabine toplantısının ardından 7. Yargı Paketi ile ilgili açıklama yaptı.

Düzenlemeyle ilgili sunum yapmadığını söyleyen Bozdağ, "Biz düzenlemeyle ilgili mutabık kaldık ama sunum yapmadık" dedi.

Bu hafta sunum yapacaklarını ifade eden Bozdağ, paketin içinde infaz ile ilgili bir düzenlemenin yer almayacağı bilgisini verdi.

Ayrıca paketteki önemli değişikliklerin yayınlandığına dikkati çekti.