Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 11:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Bozdağ: 7. Yargı Paketi ile ilgili sunumu bu hafta yapacağız
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 7. Yargı Paketi ile ilgili sunumu bu hafta yapacağını, infaz ile ilgili bir düzenlemenin paket içinde yer almayacağını söyledi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kabine toplantısının ardından 7. Yargı Paketi ile ilgili açıklama yaptı.
Düzenlemeyle ilgili sunum yapmadığını söyleyen Bozdağ, "Biz düzenlemeyle ilgili mutabık kaldık ama sunum yapmadık" dedi.
Bu hafta sunum yapacaklarını ifade eden Bozdağ, paketin içinde infaz ile ilgili bir düzenlemenin yer almayacağı bilgisini verdi.
Ayrıca paketteki önemli değişikliklerin yayınlandığına dikkati çekti.
Etiketler: Adalet Bakanlığı Bekir Bozdağ
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