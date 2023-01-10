MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

"MHP'ye organize ve örgütlü bir saldırı ivme alarak hız kazandı"

Bahçeli, Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin devam eden soruşturmayla ilgili de konuştu.

"30 Aralık 2022 Cuma günü Ankara'nın Çukurambar semtinde hunhar bir suikast gerçekleşti. Bu kanlı olay gerçekleşir gerçekleşmez perde arkasının aralanması, sislerin dağılması, önünün ve arkasının aydınlığa kavuşması amacıyla sabır ve sebatla beklemeye koyulduk. Adli ve idari soruşturma sürecinin teferruatla ve titizlikle yapılabilmesi maksadıyla her gelişmeyi yakından takibe başladık. Zira ortada güpegündüz işlenmiş bir cinayet vardı. Dibi görünmeyen kuyudan su içmediğimiz, bilmediğimiz göle girmeyeceğimiz herkesin malumudur. Ancak kanlı saldırı gerçekleştikten hemen sonra adeta tek bir merkezden emir almışçasına Milliyetçi Hareket Partisi'ne organize ve örgütlü bir saldırı ivme alarak hız kazandı. Sürekli olarak da kamçılanıp körüklendi. Tüm FETÖ'cüler partimize karşı algı operasyonları kanalıyla yeni bir kalkışma başlattılar. Cinayetin gölgesi birdenbire MHP'ye düşürülmek istendi. Bir iç hesaplaşmanın olduğu devamlı surette iddia edilip gündemde tutuldu. Böyle zamanlar duygusal taşkınlığın akli melekeleri kilitlediği, kaotik kargaşa zamanlarıdır. Dikkat, temkin, tedbir, sabır, uyanıklık şarttır. Üstelik bu sıkıntılarla karılmış zamanlar fitnenin sadağından çıkmış ok gibi sağa sola saplanmak için hedef aradığı alacakaranlık zamanlarıdır. "

[Sinan Ateş cinayeti soruşturması]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bu kanlı olay gerçekleşir gerçekleşmez perde arkasının aralanması amacıyla beklemeye koyulduk. Her gelişmeyi yakından takibe başladık. Saldırıdan hemen sonra MHP’ye organize saldırı ivme alarak hız kazandı. pic.twitter.com/wLWkUl0lmi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 10, 2023

"Menfur cinayete dava arkadaşlarımızı çekmek istiyorlar" diyen Bahçeli konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Menfur bir cinayetin içine tertemiz davamızı, pürüpak dava arkadaşlarımızı çekmek için kudurmuş gibi faaliyete giren kansızlara 'eyvallah' etmeyeceğiz, 'tamam' demeyeceğiz. Sabrın boyun eğmek değil, mücadele etmek olduğunu cümle aleme hep birlikte göstereceğiz. Allah'tan korkmayıp cennetten çıkmayanlar çakal olup Bozkurta diş gösterenler münafıklığın her türlü yüzünü sahneye sürenler unutmasınlar tek başıma da kalsam davayı çiğnetmeyeceğim. Tek bir ülküdaşımı ezdirmeyeceğim. Sonu ölüm de olsa surda gerik açtırmayacağım. Bir cinayet üzerinden siyasi kurgu yapanlara tekrar haykırıyorum ki adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Acaba yutar mıyız diye hesap yapanlara sesleniyorum: Deneyin de görün anyayı Konya'yı, Cumhur İttifakı haram otoban olmuş pis boğazından lokma lokma kalacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi aklınızı alacak, şer odaklarını şaşkına çevirecektir."

[Sinan Ateş cinayeti soruşturması]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Menfur bir cinayetin içine tertemiz davamızı çekmek için faaliyete giren kansızlara 'tamam' demeyeceğiz. Bir cinayet üzerinden siyasi kurgu yapanlara tekrar haykırıyorum. Adayımız belli kararımız nettir. pic.twitter.com/onOP3HMN43 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 10, 2023

"Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz"

Bahçeli, MHP ile cinayeti aynı karede gösterenlere büyük tepki gösterdi:

"Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocaklarıyla en küçük bağlantısı olması şöyle dursun devamlı kundaklayıp, kurutmaya çalışan etki ajanları içimizden devşirmiş siyaset artıkları Halkın Demokrasi Partisi'nden CHP'sine Komünist'ten bölücüsüne FETÖ'cüsünden PKK'lısına kadar tüm şirret ve nefret odakları bizi cinayetle aynı karede göstermek gibi vahim bir günaha ortak oldular. Hiç kimse aklından çıkarmasın: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz, unutamaz, unutmayacak."