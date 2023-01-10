Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.38'de merkez üssü Ege Denizi Midilli Adası olan 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 14,95 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 15,82 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Deprem, İzmir ve Balıkesir çevrelerinden de hissedildi.

Depremin, bölgede herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı öğrenildi.