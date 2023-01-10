Çatışmalar, doğal afetler, toplumsal olaylar...

Herkesin kaçtığı yere ilk onlar gidiyor.

Gazeteci Levent Öztürk, "Ben yıllardır zor bölgelerde Afganistan'da, Pakistan'da, savaş bölgelerinde, afet bölgelerinde çalışıyorum ve bundan hiç de şikayetçi değilim. Çünkü bu yaşam tarzı bizim için artık mesleğin bir parçası olmuş, ondan dolayı da bunu yaşamak ve yaşatmak benim en önemli idealim" dedi.

Geçen yıl 115 gazeteci öldürüldü

İstatistiklere göre son 30 yılda görevi başında hayatını kaybeden gazetecilerin sayıyı 2 bine yaklaştı.

Basın Amblem Kampanyası'ndan yapılan açıklamaya göre; yalnızca 2022 yılında 115 basın çalışanı hayatını kaybetti.

"İnsanların kaçtığı yerlere koşarak gidenlerin yaptıkları meslek"

Gazeteci Aytekin Polat da mesleğin zorlu ama bir o kadar da keyifli olduğunu söyledi:

"Haber kameramanları, insanların 7 gün 24 saat kamuoyunun gören gözleri, duyan kulakları. İnsanların kaçarak uzaklaştıkları yerlere koşarak gidenlerin yaptıkları bir meslek. Sonuç itibarıyla aldığımız risk canımız da olabiliyor. O yüzden de gerçekten meşakkatli ama bir o kadar da keyifli bir meslek olduğunu söylemek istiyorum."

Ailelerinden günlerce hatta bazen aylarca ayrı kaldıklarını belirten Gazeteci Levent Öztürk, bu mesleği tutku olmadan yapılamayacağını söyledi.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nda 34 gazeteci yaşamını yitirdi

Gazetecilerin en ağır koşullarda çalıştığı ortamların başında savaş alanları geliyor. Ukrayna-Rusya Savaşı'nda 34 gazeteci öldürüldü.

Filistinli Muhabir Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin silahlarından çıkan kurşunların hedefi oldu.

Savaş dışında en tehlikeli bölgelerden biri de Latin Amerika...

Meksika'da 2000 yılından bu yana 154 basın mensubu yaşamını yitirdi.

Türkiye'nin son basın şehitleri

Gazeteciler zaman zaman Türkiye'de de acı hadiseler yaşayabiliyor.

Türkiye'nin son basın şehitleri İHA muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver oldu.

Genç gazeteciler Gaziantep'te trafik kazası görüntüledikleri esnada yolcu otobüsünün altında kaldı.