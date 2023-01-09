Çavuşoğlu, ziyarete ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kendisini dua ve şükranla andık." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Mehmet Remzi Bey'in kabrine çiçek de bıraktı.

Kabir ziyaretinde Türkiye Maarif Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü'nden yetkililer de yer aldı.

Başkonsolosun mezarında Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunularak dua edildi.

Mehmet Remzi Bey'in mezar yeri değiştirilmişti

Mehmet Remzi Bey, 1869'da İstanbul'da doğmuş; Kerç, Batum, Tahran, Tiflis ve Sofya'da çeşitli diplomatik görevlerde bulunan deneyimli bir hariciyeci olarak 1914'te Osmanlı'nın Johannesburg Başkonsolosu olarak atanmıştı.

Aynı yıl patlak veren 1. Dünya Savaşı sırasında Güney Afrika'ya hakim olan sömürge güçleri tarafından hapse atılan Mehmet Remzi Bey, 14 Şubat 1916'da hayatını kaybetmişti.

Mehmet Remzi Bey'in cenazesinin Türkiye'ye gönderilmesine izin verilmemiş ve 1916'da bölge Müslümanları tarafından Johannesburg'da Braamfontein Mezarlığı'na gömülmüştü.

FETÖ mensuplarınca 2011 yılında sahte evraklar düzenlenerek örgüte bağlı bir caminin avlusuna nakledilen Mehmet Remzi Bey'in mezarının eski yerine defnedilmesi için 4 yıl boyunca hukuk mücadelesi verilmişti.

2018'de yeni atanan Türk büyükelçisine yapılan başvurunun ardından mahkeme süreci başlamış, davayla ilgilenen avukat Ismael Ayub, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliğinin de desteğiyle kapsamlı araştırmalar yürütmüştü.

Bu araştırmalar neticesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin mezarı kendi camilerine taşımak için sahte evraklar düzenleyerek Güney Afrika makamlarını yanılttığı ortaya çıkarılmıştı.

Ailesinin ve Türkiye'nin 4 yıllık zorlu hukuk mücadelesinin ardından Osmanlı'nın Güney Afrika'daki son Başkonsolosu Mehmet Remzi Bey'in 2011'de FETÖ mensuplarınca örgüte bağlı bir camiye nakledilen cenazesi, 11 yıl aradan sonra 18 Ocak'ta Johannesburg'daki ilk mezar yerine defnedilmişti.