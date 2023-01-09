Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 22:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bayraktar DİHA testi geçti
Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), 8 bin feet Operasyonel İrtifa Uçuş testini başarıyla tamamladı.
Baykar, Bayraktar DİHA'nın 8000 feet operasyonel irtifa uçuşu gerçekleştirdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
????✈️???? #BayraktarDİHA 8000 feet Operasyonel İrtifa Uçuşu ✅— BAYKAR (@BaykarTech) January 9, 2023
????✈️???? #BayraktarVTOL 8000 feet Operational Altitude Flight ✅#MilliTeknolojiHamlesi ???????????? pic.twitter.com/6ynFto3BbU
Milli Teknoloji Hamlesi etiketiyle paylaşılan o anlarda, "Bayraktar DİHA 8000 feet Operasyonel İrtifa Uçuşu" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Baykar Savunma Sanayii
Son Haberler
- 23:49
- 23:32
- 23:36
- 23:06
- 22:50
Sıradaki Haber
Türkiye-İran-Azerbaycan Meclis Başkanları üçlü görüşme yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz