Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu BM mekanizmasının bölgedeki 4,1 milyon ihtiyaç sahibine acil insani yardım ulaştırılmasında hayati rol oynadığı belirtildi.

Açıklamada, "Kuzeybatı Suriye'ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasının 6 ay süreyle uzatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi yer aldı.

Kuzeybatı Suriye'deki insani krizin boyutları ve bölgesel istikrarın, BM mekanizmasının daha uzun dönemli muhafazasını gerekli kıldığı kaydedilen açıklamada, "Türkiye, bu hedef doğrultusunda şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da uluslararası toplum ile işbirliğini sürdürecektir." denildi.