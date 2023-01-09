Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 20:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye kararını memnuniyetle karşıladı
Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin aldığı kararla kuzeybatı Suriye'ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasının 6 ay süreyle uzatılmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu BM mekanizmasının bölgedeki 4,1 milyon ihtiyaç sahibine acil insani yardım ulaştırılmasında hayati rol oynadığı belirtildi.
Açıklamada, "Kuzeybatı Suriye'ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasının 6 ay süreyle uzatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi yer aldı.
Kuzeybatı Suriye'deki insani krizin boyutları ve bölgesel istikrarın, BM mekanizmasının daha uzun dönemli muhafazasını gerekli kıldığı kaydedilen açıklamada, "Türkiye, bu hedef doğrultusunda şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da uluslararası toplum ile işbirliğini sürdürecektir." denildi.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler Suriye
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