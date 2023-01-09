TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı ile görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın haklı davasına destek verdiğini belirterek, "Ermenistan, yaptıklarıyla bölge barışını tehdit ediyor." dedi.
Şentop, Antalya'da bir otelde düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 13. Genel Kurulu'na katılan Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü.
Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasında süren yakın ilişkilerin yanı sıra APA kapsamında yapılabilecek çalışmalar ele alındı. TBMM ile Azerbaycan Meclisi arasında daha önceki yıllarda imzalanmış işbirliği protokollerinin güncellenmesi konusu gündeme geldi.
Kıymetli dostum Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştük.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 9, 2023
Görüşmemizde, önümüzdeki dönemde de iş birliğimizi uluslararası kuruluşlar ve üçlü formatlar kapsamında geliştirmeye devam edeceğimizi vurguladık. pic.twitter.com/YUPNFxZbFM
Ayrıca Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik tavırlarından duyulan rahatsızlık dile getirilerek, uluslararası platformlarda konunun gündeme getirilmesi üzerinde duruldu.
TBMM Başkanı Şentop, Ermenistan'ın, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan üçlü bildirisindeki taahhütlerini yerine getirmesini beklediklerini ifade etti.
Türkiye'nin Azerbaycan ile ilişkilerinin önemine değinen Şentop, "Türkiye, her zaman Azerbaycan'ın haklı davasına destek vermektedir. Ermenistan, yaptıklarıyla bölge barışını tehdit ediyor." dedi.
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