Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 18:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler'den Suriye kararı
BM Güvenlik Konseyi, Türkiye üzerinden kuzeybatı Suriye'ye sınır ötesi yardım sevkiyatını 6 ay daha uzattı.
15 üyeli BM Güvenlik Konseyi, Türkiye üzerinden 10 Temmuz'a kadar yaklaşık 4 milyon kişiye insani yardım ulaştırılmasına izin veren kararı oybirliğiyle kabul etti.
BM'ye göre, 2023'te yaklaşık 15,3 milyon insan (çatışmanın başladığı 2011'den bu yana en yüksek sayı) insani koruma ve yardıma ihtiyaç duyacak.
BM Güvenlik Konseyinin 2014'te kabul ettiği karar tasarısına göre Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyor.
Halihazırda yalnızca Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden gıda ve ilaç yardımı ulaştırılıyor.
Etiketler: Birleşmiş Milletler Son Dakika Suriye
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