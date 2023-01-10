Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 05:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Okul öncesi özel eğitim ek ders uygulaması kapsamına alındı
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da düzenleme yapıldı. Özel eğitim kapsamındaki okul öncesi öğretmenler de ek ders uygulamasından yararlanabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar yeniden düzenlendi.
Okul öncesi öğretmenlerin dersleri ve ek ders saatleri de karara eklendi. Karar, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde alındı.
Okul öncesi öğrencilere destek eğitim odasında verilecek eğitimle sınırlı olması koşuluyla, okul öncesi öğretmenler ek ders uygulamasından faydalanacak.
Karar, 10 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Resmi Gazete
Son Haberler
- 05:58
- 05:52
- 05:37
- 05:05
- 04:41
Sıradaki Haber
Bakan Özer: Ücretsiz yemekten faydalanan öğrenci sayısını 5 milyonun üzerine çıkartacağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz