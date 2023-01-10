Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bilgin, sayıları 300 bin olan geçici işçilerin gerekli alanlarda kadrolu olarak çalışmalarının sağlanacağını söyledi.

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