Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 11:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Bilgin: 300 bin geçici işçinin kadrolu olarak çalışmaları sağlanacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 300 bin geçici işçinin kadrolu olarak çalışmalarının sağlanacağını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Bilgin, sayıları 300 bin olan geçici işçilerin gerekli alanlarda kadrolu olarak çalışmalarının sağlanacağını söyledi.
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Etiketler: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi
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