Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 12:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu: Brezilya'daki şiddet olayları kabul edilemez
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Afrika ziyareti kapsamında basın toplantısı düzenledi.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları şu şekilde:
Biz Ukrayna-Rusya savaşının müzakere masasında sona ereceğine inanıyoruz.
Brezilya'daki şiddet olayları kabul edilemez.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu
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