Bakan Mehmet Muş'un yaptığı açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR'a gerçekleştirilen operasyonda 603,5 kilogram skunk cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Muş açıklamasına, "2023 yılının ilk büyük uyuşturucu yakalamasında emeği geçen tüm personelimizi kutluyorum" notunu düştü.