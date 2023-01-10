Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 13:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İpsala Gümrük Kapısı'nda 603,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR'a gerçekleştirilen operasyonda 603,5 kilogram skunk cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.
Bakan Mehmet Muş'un yaptığı açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR'a gerçekleştirilen operasyonda 603,5 kilogram skunk cinsi uyuşturucu ele geçirildi.
Muş açıklamasına, "2023 yılının ilk büyük uyuşturucu yakalamasında emeği geçen tüm personelimizi kutluyorum" notunu düştü.
Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR'a gerçekleştirilen operasyonda 603,5 kg skunk cinsi uyuşturucu ele geçirildi.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) January 10, 2023
2023 yılının ilk büyük uyuşturucu yakalamasında emeği geçen tüm personelimizi kutluyorum. pic.twitter.com/GpZUETu4jB
Etiketler: Mehmet Muş Ticaret Bakanlığı Uyuşturucu
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