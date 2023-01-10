10 Ocak 1995 tarihinde, Meclis TV ilk yayınını yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmaları canlı olarak yayımlanmaya başladı.

TRT'den Meclis TV'ye teknik destek

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, ilk yayınından bugüne kadar Meclis TV'ye teknik destek verdi.

Meclis çalışmalarının duyurulması amacıyla TRT-3 üzerinden yayın imkanı sağlandı.

Meclis TV TBMM'nin çalışmalarını 27 yıldır naklen aktarıyor

Meclis TV'nin en büyük özelliği, Ankara'yı Anadolu'ya ulaştırmak oldu.

27 yıllık yayın hayatında Meclis TV, siyasi partilerin grup toplantılarını, milletvekillerinin faaliyetlerini ve komisyonların çalışmalarını yayınladı.

Genel Kurul toplantıları da canlı olarak kamuoyu ile paylaşıldı..

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın programları da Meclis TV üzerinden aktarılıyor.

Meclis içi faaliyetleri başta olmak üzere, yurt içi ve yurt dışı programları takip ediliyor.