CHP MYK'nin yeni üyeleri belli oldu

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu düzenlenen Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından 14 kişiden oluşan yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesini bugün açıkladı.

Yeni MYK'de daha önce Oğuz Kaan Salıcı tarafından yürütülen Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimleri Genel Başkan Yardımcılığını, Kılıçdaroğlu'nun kendi bünyesine alması dikkati çekti.

Daha önce Selin Sayek Böke'nin yürüttüğü Genel Sekreterlik görevi Neslihan Hancıoğlu'na bırakılırken, Parti Sözcülüğü ve Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı Faik Öztrak'ta kaldı.

Yeni MYK'de dikkati çeken bir başka isim ise daha önce MYK dışında Tuncay Özkan tarafından yürütülen sosyal medya yönetimi oldu.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, bu göreve, MYK içerisinde Sosyal Medya Yönetimi Genel Başkan Yardımcılığı adı altında Eren Erdem'i getirdi.

Daha önce Veli Ağbaba'nın yürüttüğü İşçi Sendikaları, Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Kuruluşları Genel Başkan Yardımcılığı görevi Hasan Efe Uyar'a verildi.

CHP'nin yeni MYK'sinde Fethi Açıkel tarafından yürütülen Bilim Yönetim ve Kültür Platformu Genel Başkan Yardımcılığı Yunus Emre'ye, Bülent Tezcan tarafından yürütülen Yurt Dışı Örgütlenme Genel Başkan Yardımcılığı Tahsin Tarhan'a, Muharrem Erkek tarafından yürütülen Hukuk ve Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcılığı Zeynel Emre'ye, Gamze Akkuş İlgezdi tarafından yürütülen Tanıtım ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Aysu Bankoğlu'na bırakıldı.

Bazı isimlerin görev alanlarında değişiklik oldu

Yeni MYK'de bazı isimlerin görev alanlarında da değişikliğe gidildi. Daha önce Seyit Torun tarafından yürütülen Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcılığı Ahmet Akın'a bırakılırken, Eğitim Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, İşveren Örgütlerinden sorumlu oldu.

Bülent Kuşoğlu'nun görev alanı değişmezken Yüksel Taşkın tarafından yürütülen Sosyal Politikalar Genel Başkan Yardımcılığı görevine Aylin Yaman getirildi.

Kılıçdaroğlu yeni MYK'sinde Ali Öztunç, Bülent Tezcan, Fethi Açıkel, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Oğuz Kaan Salıcı, Muharrem Erkek, Selin Sayek Böke, Seyit Torun, Veli Ağbaba ve Yüksel Taşkın'a yer vermedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, önceki MYK'de Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç tarafından yürütülen Doğa Hakları Genel Başkan Yardımcılığını Semra Dinçer'e bıraktı.

CHP'de daha önce İnsan Hakları Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Gülizar Biçer Karaca, Grup Başkanvekili seçilmesi nedeniyle yeni MYK'de yer almadı.

Kılıçdaroğlu'nun eski MYK'sinde 5 kadın üye bulunurken, bugün atanan MYK'de yine 5 kadın üye yer aldı.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu daha önce 17 kişiden oluşan MYK'de, Enerji Altyapı Projeleri Genel Başkan Yardımcılığı, Gençlik Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı, İnsan Hakları ve Eğitim Politikaları Genel Başkanlığına atama yapmadı.

Yeni MYK üyeleri

Kılıçdaroğlu'nun örgüt sorumluluğunu kendi bünyesine aldığı yeni MYK, şu isimlerden oluştu:

1- Ahmet Akın - Yerel Yönetimler

2- Aylin Yaman - Sosyal Politikalar

3- Aysu Bankoğlu - Tanıtım ve Halkla İlişkiler

4- Bülent Kuşoğlu - İdari ve Mali İşler

5- Devrim Barış Çelik - Bilgi ve İletişim Teknolojileri

6- Eren Erdem - Sosyal Medya Yönetimi

7- Faik Öztrak - Ekonomi Politikaları-Parti Sözcüsü

8- Hasan Efe Uyar - İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşları

9- Lale Karabıyık - İşveren Örgütleri

10- Neslihan Hancıoğlu - Genel Sekreter

11- Semra Dinçer - Doğa Hakları

12- Tahsin Tarhan - Yurt Dışı Örgütlenme

13- Yunus Emre - Bilim Yönetim ve Kültür Platformu

14- Zeynel Emre - Hukuk ve Seçim İşleri