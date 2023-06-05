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TRT Haber 05.06.2023 11:21

Bakan Özhaseki'den 'Dünya Çevre Günü' mesajı

Bakan Mehmet Özhaseki, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sıfır Atık hareketinin bir yaşam tarzı haline getirilmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Özhaseki'den 'Dünya Çevre Günü' mesajı
[Fotograf: AA]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda iklim değişikliğinin ağır etkilerine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık hareketine vurgu yaptı.

Sıfır Atığın bir yaşam tarzı haline gelmesinin , doğal kaynakların korunmasının asli bir görev olduğunu ifade etti.

Hedeflerinin 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınmaya ulaşmak olduğunu söyledi.

Özhaseki, "Daha yeşil ve daha temiz bir dünya temennisiyle Dünya Çevre Günü’nü kutluyorum." dedi. 

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mehmet Özhaseki
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