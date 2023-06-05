Bakan Özhaseki'den 'Dünya Çevre Günü' mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda iklim değişikliğinin ağır etkilerine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık hareketine vurgu yaptı.

Sıfır Atığın bir yaşam tarzı haline gelmesinin , doğal kaynakların korunmasının asli bir görev olduğunu ifade etti.

Hedeflerinin 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınmaya ulaşmak olduğunu söyledi.

Özhaseki, "Daha yeşil ve daha temiz bir dünya temennisiyle Dünya Çevre Günü’nü kutluyorum." dedi.