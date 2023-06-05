Dışişleri Bakanı Hakan Fidan görevi devraldı

Çavuşoğlu'nun devir teslim törenindeki konuşmasından öne çıkanlar:

24 Ağustos 2014 tarihinde başladığım görevim boyunca büyük bir şerefle çalıştım. Diplomasi kimliğimizin ayrılmaz bir parçası. Köklü hariciyemizin temellerinin atılmasının bugün 500. yılını kutluyoruz. Ancak şu da bir gerçek, Türk'ün olduğu yerde devlet, devletin olduğu yerde diplomasi vardır. Bu köklü geleneğe sırt dayamanın güveniyle çalıştım. Bu büyük bir sorumluluktu. Tüm mesai arkadaşlarıma minnettarlığımı ifade etmek isterim.

Şimdi bayrağı devretme sırası bize geldi. 8 yıl taşıdığım Dışişleri bayrağını değerli kardeşim Hakan Fidan'a devrediyorum. Hakan kardeşim uluslararası ilişkilerin teorisi kadar pratiğine de hakim bir dava arkadaşımdır. En zor coğrafyalarda Hakan Fidan ile en hassas konularda yurdumuzun bekasını birlikte koruduk. Teröre karşı birlikte mücadele ettik. Ben de her zaman bakanlığımızın ve bakanımın emrinde ve desteğe hazır olacağım.

Üzdüğümüz kırdığımız arkadaşımız varsa kusura bakmasınlar. çalışma arkadaşlarım ve aileme teşekkür etmek istiyorum. Onların desteği olmasaydı asla bu görevi yürütemezdik. Beraber yürümekten şeref duyduğum Sayın Cumhurbaşkanımızla şimdi görevimiz Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmektir.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devralıyor. https://t.co/lNr5UGVPpw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 5, 2023

"Devletimizin bütünlüğü, güvenliği ve refahı için her türlü gayreti göstereceğiz"

Hakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

MİT'te 13 yıl süren ve ağır sorumluluk gerektiren görevimin ardından, aynı derecede mesuliyet gerektiren Dışişleri Bakanlığı'na atanmam nedeniyle şahsıma gösterdikleri güven ve takdirleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi arz ediyorum. Sayın Çavuşoğlu ile arkadaşlığımız Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora yaptığım yıllarda aynı okul sıralarında başladı. Görevlerimizde çok büyük bir uyum ve güven içerisinde kritik görevleri birlikte gerçekleştirdik. Kendisi devlet adamı, siyasetçi ve dost olarak her zaman üstün meziyetler ortaya koydu.

Devletimizin her türlü etkin alanından bağımsızlığı ve milletimizin iradesinin egemenliği esasına dayanan milli dış politika vizyonunu ilerletmeye devam edeceğim.

Bugün Cumhuriyetimizin 100. harciye teşkilatımızın kurulşunun 500. yıldönümünde aranıza katılmaktan büyük gurur duyuyorum.

Devletimizin ve milletimizin bütünlüğü, güvenliği ve refahı için her türlü gayreti göstereceğiz. Devletimize, milletimize ve vatanımıza hayırlı olsun. Allah mahçup etmesin.