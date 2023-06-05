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Gündem
AA 05.06.2023 09:07

TBMM'de yeni başkan seçimi ne zaman yapılacak?

TBMM'yi önümüzdeki günlerde yoğun bir mesai bekliyor. Kabinenin açıklanmasının ardından Genel Kurulda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 17 kabine üyesi yemin edecek. Çarşamba günü de Meclis başkanlığı seçimi yapılacak.

TBMM'de yeni başkan seçimi ne zaman yapılacak?

Milletvekillerinin yemin töreniyle 28'inci Dönem 1'inci Yasama Yılı çalışmalarına başlayan Meclis, bu hafta da mesaisini sürdürecek.

Genel Kurul, 7 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te toplanacak.

TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve 17 kabine üyesi yemin edecek.

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TBMM Başkanı çarşamba günü belli olacak

TBMM Başkanlığı için gösterilecek adaylar, 6 Haziran Salı günü saat 24.00'e kadar Geçici Başkanlık Divanı'na bildirilecek. Genel Kurulda, 7 Haziran Çarşamba günü Meclisin 30. Başkanı için seçim yapılacak.

Başkan seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki (400 oy) ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu (301 oy) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecek.

AK Parti Grubu'nun, grup organlarının belirlenmesi için 6 Haziran Salı günü basına kapalı toplanması bekleniyor.

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