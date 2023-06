Bakanlıklarda devir teslim töreni

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, görevi Mustafa Varank'tan devraldı.

Törende konuşan Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanmasıyla birlikte Türkiye Yüzyılı’nın kapılarının açılmış olduğunu söyleyerek, “Bu görevleri, sorumlulukları bu millete hizmet etme sevdasıyla yerine getirdiğinizde netice alabiliyorsunuz. Bizde inşallah o şuurla 5 yıllık görevimizin sonuna gelmiş olduk. Çalışmalarımızı ekip arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Bu bir bayrak yarışı; nasıl biz bu görevleri yerine getirdiysek bizden sonra da arkadaşlarımız bu görevleri yerine getirmeye devam edecekler” dedi.

Bakan Mehmet Fatih Kacır ise geçmiş dönemde hayata geçirilen projeleri anlatarak “Çıta çok yüksek bunun farkındayız. Bunun bilincindeyiz ama inşallah sizlerin, ve aziz milletimizin desteği ve duasıyla; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nı, tam bağımsız Türkiye anlayışıyla, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla gerçekleştirebilmek için canla başla çalışacağız” diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevi Nureddin Nebati'den devraldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek devralma töreninde "Toplumsal refahı yükseltme hedefine ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacak" diye konuştu.

Bakan Şimşek enflasyonun tek haneye düşürülmesinin hayati önem taşıdığını söyleyerek "Orta vadede enflasyonun tek haneye düşürülmesi, öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlanması ülkemiz için hayati önem taşıyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini teslim eden Nureddin Nebati Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Görevini kutlu bir emanet görüp en iyi şekilde yerine getirebilmek için hiçbir zorluk karşısında yılmadan mesai arkadaşlarıyla gece gündüz çalıştığını dile getiren Nebati, her adımın milletin ortak menfaatleri doğrultusunda ve makamın getirdiği sorumluluk duygusuyla atıldığını ifade etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevi Süleyman Soylu'dan devraldı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, törende suçlularla mücadelenin büyük bir azim ve kararlılıkla devam edeceğine vurgu yaparak "Kutsal vatan toprağımızın her bir karışı, Mavi Vatan’ımızın her bir damlası, sahil, sınır ve kıyı şeritlerimizin tamamı bize emanettir. Milletimizin her bir ferdi bize emanettir. Temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır, bundan da asla taviz verilmeyecektir. Tek amacımız, nihai gayemiz ise Allah rızasını almak ve aziz ve milletimizin hayır dualarını almaktır" dedi.

Görevde kaldığı sürece tüm gayretlerini ortaya koyduklarını ifade eden eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Hamdolsun Allah bizlere önce çalışma bakanı olarak, sonra da 7 yıl boyunca içişleri bakanı olmayı, cumhurbaşkanımızla birlikte çalışmayı ve aziz milletimize hizmet etmeyi nasip etti. Şimdi de sorumluluğu ağır ama bir o kadar da onurlu olan bu emaneti, yetkinliğinden kaygı duymadığımız mesai arkadaşımıza devrediyoruz” diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, görevi Murat Kurum'dan devraldı.

Kurum, 5 yıl önce görevi Özhaseki'den devraldığını hatırlatarak, "El ele gönül gönüle 81 ilimizin inşası için birlikte çalıştık. Emaneti Sayın Bakanımıza devrediyoruz. Bundan sonraki süreçte de Bakanlığımız başarılı hizmetlere devam edecektir. Biz buna yürekten inanıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Murat Kurum'un deprem bölgesinde çok gayret ettiğini ifade eden Bakan Özhaseki, "Şimdi oradaki konutların söz verildiği gibi en kısa süre içerisinde bitirilmesini hedefliyoruz. Akabinde başta İstanbul olmak üzere, bütün güzel şehirlerimizi depreme karşı hazırlıklı hale getirip, en az sayıda zayiat vereceğimiz şekilde bir ortamın doğurulması için de elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, görevini Mahmut Özer'den devraldı.

Özer, "Bütün çalışma arkadaşlarıma, bakan yardımcılarımıza, il müdürlerimize, okul müdürlerimize kısacası hülasa tüm öğretmenlerimize ve idare personelimize birlikte yol yürüdükleri için en içten şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Önümüzdeki yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağını iddia ediyoruz, Türk eğitim sistemini hak ettiği yere çıkarmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görevi Bekir Bozdağ'dan devraldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, görevi Mehmet Muş'tan devraldı.

Ayrıntılar geliyor...