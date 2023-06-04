Bakan Şimşek: Orta vadede enflasyonun tek haneye düşürülmesi ülkemiz için hayati önem taşıyor

Kabinenin yeni üyeleri görevlerini eski bakanlardan devralarak mesaiye başladı.

[Fotoğraf: AA]

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevi Nureddin Nebati'den devraldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevi Nureddin Nebati'den devralıyor. https://t.co/nKkGRVMfBP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 4, 2023

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuşmasına şu sözlerle başladı:

"Bayrak ve hizmet yarışında bu değerli emaneti şahsıma tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanıma şükranlarımı arz ediyorum. Küresel zorlukların devam ettiği ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etykileyen deprem felaketinin yaşandığı son 1,5 yıllık dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini büyük bir fedakarlık içinde ifa eden sayın bakanımıza teşekkür ediyorum. Bu dönemde yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta önemli kazanımlar elde edilmişiti. Bu başarılarda emeği olan bakanımızı tebrik ediyorum."

"Kurala dayalı öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır"

Şimşek konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refağı artırmaktır. Önümüzdeki hedefte bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında başka bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır. Küresel zorlukların jeopolitik gerginliklerin arttığı bir konjonktürde kurumsal kalite ve kapasitemizi güçlendirerek makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz. Vakit kaybetmeden orta vadeli program çalışmalarımıza başlayacağız. Sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin ve fiyat istikrarının sağlanması temel hedefimiz olacaktır. Orta vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi, öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Uygulanacak maliye politikası ve yapısal reformlarla Merkez Bankamıza enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır. Bu öncelikler çerçevesinde çalışmalarımızı eş güdüm içerisinde ilgili bakanlıklar ve kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon sağlayarak yürüteceğiz. Bu yoğun dönemde en büyük yardımcım bakanlığımızın değerli kadroları olacaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığı güçlü insan kaynağı ve liyakatli kadrolarıyla her zaman ön planda olmuştur. Attığımız her adım, aldığımız her kararın ülkemize duyulan güveni ve istikrari güçlendirmeye devam etmesi önem arz etmektedir.

"Devraldığımız bu bayrağı daha da yukarılara çıkarmak için geceli gündüzlü çalışacağız"

Bakan Şimşek sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Devraldığımız bu bayrağı daha da yukarılara çıkarmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geceli gündüzlü çalışacağız. Pandemi, küresel finansal zorluklar ve depremle birlikte sadece ülkemiz değil tüm dünya zorlu bir imtihandan geçiyor. Sayın Bakanımıza bu yoğun süreçteki çalışmaları, gayretleri nedeniyle tekrar teşekkür ediyorum. Şahsıma zorluklar ve yüksek beklentilerle dolu ağır bir görev verdildiğini biliyorum. İnşallah bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağız."