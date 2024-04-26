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Dünya
BBC 26.04.2024 11:06

İsrail saldırısında öldürülen annesinin rahminden kurtarılan bebek hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği hava saldırısının ardından ölmek üzere olan annesinin karnından kurtarılan bir bebek hayatını kaybetti.

İsrail saldırısında öldürülen annesinin rahminden kurtarılan bebek hayatını kaybetti

Bebek Sabrin el-Sakani Pazar günü gece yarısından kısa bir süre sonra Refah'taki bir hastanede sezaryenle annesinin karnından alınmıştı.

Kaotik ortamda doktorlar ciğerlerine hava basmak için bir el pompası kullanarak bebeği hayata döndürdüler.

Ancak bebek Perşembe günü hayatını kaybetti ve adını aldığı annesinin yanına defnedildi.

Sabrin bebek geçen hafta sonu Refah'ta düzenlenen iki hava saldırısında ölen 16 çocuk arasındaydı. Hepsi de yaşadıkları konutları hedef alan bombardımanda öldürülmüştü.

İsrail ordusu, Hamas savaşçılarını ve altyapısını hedef aldıklarını iddia etti.

Sabrin daha bebeğini kucağına almadan ve sarılmadan hayatını kaybetmişti.

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