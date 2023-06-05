Dışişleri bakanlarından Hakan Fidan'a tebrik mesajları

Türkiye Yüzyılı kabinesi açıklandı. Hakan Fidan, Türkiye'nin yeni Dışişleri Bakanı oldu.

Çok sayıda ülkenin dışişleri bakanından Hakan Fidan'a kutlama mesajı geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fidan'ı kutladı.

Bayramov mesajında, "Kardeş Türkiye'nin yeni dışişleri bakanı olarak atanan Sayın Hakan Fidan’ı canı gönülden kutluyor, kendisine bu onurlu görevde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da Hakan Fidan'a yeni görevinde başarılar diledi, "Ulusal davamızın ileriye götürülmesinde kararlılıkla yola devam edileceği yönündeki inancım tamdır. 'Türkiye Yüzyılı' hayırlı olsun." paylaşımında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hakan Fidan' ı tebrik etti; "Kıymetli NATO müttefikleri ve partnerleri olarak Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadesini kullandı.

İngiliz Dış İstihbarat Servisi Başkanı Richard Moore, sosyal medya hesabından Hakan Fidan'ı tebrik etti.

Ancak mesajına sehven, Hakan Fidan ismiyle açılmış sahte bir hesabı etiketledi.

Bu durumu fark eden Moore, yaptığı ikinci paylaşımla hatasını düzeltmeye çalıştı,, "Bu utanç verici! Ama hesap parodi olsa bile iyi dileklerim gerçek!" ifadelerini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, sosyal medya hesabından Türkçe tebrik mesajı paylaştı.

Fidan'ı kutlayan isimler arasında İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström da vardı.

Billström, iki ülke arasında iyi iş birliğini dört gözle beklediğini belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hakan Fidan'ı kutladı.

Hakan Fidan, Özbekistan ve İran Dışişleri Bakanları ile de telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde mevkidaşları Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti.