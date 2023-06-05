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Dünya
AA 05.06.2023 05:59

Netanyahu, 3 İsrail askerinin öldürülmesine ilişkin Mısır'dan "kapsamlı ortak soruşturma" istedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır sınırında 3 İsrail askerinin öldürüldüğü saldırıyı "sıra dışı" olarak nitelendirerek, Mısır yönetiminden kapsamlı bir ortak soruşturma beklediklerini söyledi.

Netanyahu, 3 İsrail askerinin öldürülmesine ilişkin Mısır'dan "kapsamlı ortak soruşturma" istedi
[Fotograf: AFP]

Netanyahu, haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada, 3 Haziran'da ülkesinin Mısır ile sınırında, bir Mısır polisinin İsrail askerlerine ateş açması sonucu 3 İsrail askerinin ve saldırıyı düzenleyen Mısırlı polisin öldürüldüğü olaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail Başbakanı, "Mısır sınırındaki olay ciddi ve olağanüstü bir olaydır ve kapsamlı bir şekilde soruşturulacaktır. İsrail, Mısır hükümetine net bir mesaj iletti: Ortak soruşturmanın enine boyuna ve kapsamlı olmasını bekliyoruz. Bu, yıllar boyunca her iki ülkeye de fayda sağlayan, aramızdaki önemli güvenlik işbirliğinin bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail-Mısır sınırında 2013 yılında inşa edilen bariyerin, göçmenlerin İsrail'e akınını engellediğine işaret eden Netanyahu, "Ancak sınırda halen kaçakçılık yapılıyor ve teröristler periyodik olarak bariyeri aşıp güçlerimize saldırmaya çalışıyor." dedi.

Netanyahu, "Kaçakçılığı en aza indirmek ve bu tür trajik saldırıların tekrarlanmasını önlemek için tüm prosedür, yöntem ve araçları yenileyeceğiz." diye konuştu.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu, 3 Haziran"da Mısır sınırında meydana gelen çatışma sonucunda 3 askerinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "2 asker, Mısır sınırında ateş açılması sonucu öldürülürken, ardından sınıra yakın Paran Bölge Tugayı bölgesinde ateş açan saldırganla çıkan çatışmada üçüncü asker öldürüldü. Bir asker de hafif yaralandı." ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, askerlere ateş açan saldırganın "Mısırlı bir polis memuru" olduğu ve İsrail askerinin ateşle karşılık vermesi sonucu öldürüldüğü belirtilmişti.

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