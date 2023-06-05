Çok Bulutlu 15ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.06.2023 02:38

Rusya: Ukrayna ordusunun savunmamızı yarmasına izin verilmedi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Güney Donetsk cephesindeki 5 yerde Ukrayna ordusunun büyük çapta bir taarruza geçtiğini, ancak Rus savunmasını yarmasına izin verilmediğini belirtti.

Rusya: Ukrayna ordusunun savunmamızı yarmasına izin verilmedi
[Fotograf: TRT Haber]

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk cephesindeki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ordusunun bazı tugaylarının başlattığı saldırılara ilişkin bilgi veren Konaşenkov, "4 Haziran sabahı düşman, diğer askeri birliklerin desteğiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri stratejik rezervlerinden 23 ve 31. Mekanize Tugaylarını Güney Donetsk yönündeki cephenin beş bölgesinde büyük çapta taarruza geçirdi" ifadelerini kullandı.

Ukrayna askerlerinin 6 mekanize ve 2 tank taburundan meydana geldiğini aktaran Konaşenkov, cephenin en zayıf yerinden savunmayı yarıp geçmeyin amaçlayan Ukrayna askerlerinin görevini yerine getiremediğini belirtti.

Rus ordusunun "Doğu" birliklerinin eylemleri sonucunda Ukrayna ordusunun 250'den fazla asker, 16 tank, 3 piyade aracı ve 21 zırhlı aracını kaybettiği bilgisini paylaşan Konaşenkov, "Müşterek Kuvvetler Grubu Komutanlığını yapan Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov da bu esnada bu yöndeki ileri komuta merkezlerinden birinde bulunuyordu" diye konuştu.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna Donetsk
Sıradaki Haber
ABD'nin başkenti Washington'da patlama paniği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:34
Kastamonu’da sağanak etkili: Bazı bölgeler tahliye ediliyor
00:46
Şırnak'ta güvenlik korucusu silahlı saldırıya uğradı
00:31
İzmir-Aydın Otoyolu'nda zincirleme kaza: 6 yaralı
02:41
ABD'nin başkenti Washington'da patlama paniği
23:21
Blinken'dan mevkidaşı Fidan'a kutlama mesajı
23:10
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Galatasaray kupayı kaldırdı
Galatasaray kupayı kaldırdı
FOTO FOKUS
Ankara'da sağanak yolları göle çevirdi
Ankara'da sağanak yolları göle çevirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ