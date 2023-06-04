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Dünya
AA 04.06.2023 22:59

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni dönem vizyonunu anlatırken KKTC’ye ön planda yer vermesinden dolayı teşekkür etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
[Fotograf: AA]

Davet üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Göreve Başlama Töreni"ne katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'ye dönüşünde Ercan Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında Türkiye ziyaretini değerlendirdi.

Türkiye'de demokratik bir ortamda yapılan seçimlerin dünyaya örnek niteliğinde olduğunu kaydeden Tatar, katıldığı törenlerde devlet başkanlarıyla sohbet etme imkanı bulduğunu, temaslarda KKTC’nin yeni vizyonu ve siyasetini anlattığını ifade etti.

Tatar, törenlere KKTC'nin geniş katılımlı davet edildiğini hatırlatarak, "Sayın Erdoğan'a yeni dönem vizyonunu anlatırken KKTC’ye ön planda yer vermesinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizleri törene davet ederek KKTC'nin siyasetini diğer katılımcılara anlatma fırsatı oluşturduğu için de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ayrıca şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, iki ülke arasındaki bağların daha da pekişmesi ve gelecek için birlikte çalışacaklarını ifade ederek, iki devlet arasındaki işbirliğinin artmasının, bağımsız, egemen KKTC’nin güçlendirmesi açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

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