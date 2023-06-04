İsveç'te terör örgütü PKK yandaşları polis eşliğinde eylem yaptı

NATO üyeliği konusunda Türkiye'yi ikna etmeye çalışan İsveç hükümeti, başkent Stockholm'de terör örgütü propagandasına bir kere daha izin verdi.
Yüzlerce terör örgütü PKK/YPG destekçisi, 1 Haziran'da yürürlüğe giren yeni terör yasasını protesto etti.
İsveç hükümetini istifaya çağırdı. Terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçaları taşıdılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde saatlerce slogan attılar.
Polis eşliğinde eylem yaptılar
Polis eşliğindeki gösteri yaklaşık 3,5 saat sürdü. İsveç polisi terör yandaşlarının yürüyüşüne engel olunmaması için önlem de aldı.
Yürüyüş güzergahındaki yollar kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.