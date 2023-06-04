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Dünya
AA 04.06.2023 17:57

İsrail ablukası nedeniyle Gazze'deki ecza depolarında ilaçların yarıya yakını tükendi

İsrail'in yıllardır uyguladığı abluka nedeniyle Gazze Şeridi'nde bulunan ecza depolarındaki temel ilaçların yüzde 43'ü, tıbbi malzemelerin de yüzde 25'i tükendi.

İsrail ablukası nedeniyle Gazze'deki ecza depolarında ilaçların yarıya yakını tükendi
[Fotograf: Reuters]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Eczaneler İdaresi Müdürü Ala Hillis, yaptığı açıklamada, İsrail ablukası nedeniyle Gazze'de ilaç stokunun tükenmek üzere olduğu uyarısında bulundu.

Ecza depolarındaki temel ilaçların yüzde 43'ünün, tıbbi malzemelerin de yüzde 25'inin tükendiğini kaydeden Hillis, 6 diyaliz merkezindeki tıbbi malzemenin ise birkaç gün içinde tamamıyla tükeneceğini aktardı.

Diyaliz merkezleri çalışamaz duruma gelmek üzere

Hillis ayrıca, tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle diyalize giremeyecek 1200 böbrek hastasının ciddi sağlık komplikasyonlarına maruz kalmasından endişe ettiğini dile getirdi.

İsrail'in 18 ayı aşkın süredir böbrek yetmezliği muayenelerinde kullanılan mobil görüntüleme ve röntgen cihazlarının Gazze'ye girişini engellediğini aktaran Hillis, mevcut durum devam ederse Gazze'deki diyaliz merkezlerinin çalışamaz duruma geleceği konusunda uyardı.

Hillis, bakanlıktaki ilgili makamlara böbrek hastalarının tedavisinde kullanılan malzemelerin temini için acil adım atılması çağrısında bulundu.

İsrail'in yaklaşık 15 yıldır havadan, karadan ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde 365 kilometrekare alanda 2 milyondan fazla insan yaşıyor.

Gazze Şeridi'nden pek çok Filistinli, bölgedeki kısıtlı sağlık imkanları nedeniyle Doğu Kudüs, Batı Şeria ve İsrail'deki hastanelerde tedavi görmek zorunda kalıyor.

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