DSÖ Avrupa Direktörü Kluge'den Bakan Koca'ya tebrik

Kluge, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Bakan Fahrettin Koca. Türkiye, DSÖ Avrupa Bölgesi ve dünya çapındaki insanların daha iyi sağlığı ve sağlık güvenliği için üretken işbirliğimizi büyütmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.