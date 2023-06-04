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Dünya
AA 04.06.2023 17:41

Mısır: Süveyş Kanalı'nda trafik normale döndü

Mısır, Süveyş Kanalı'nda arıza yapan petrol tankerinin römorkörlerle çekilmesinin ardından kanalda deniz trafiğinin normale döndüğünü duyurdu.

Mısır: Süveyş Kanalı'nda trafik normale döndü

Süveyş Kanalı İdaresi, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, arızalanan tankerin kurtarılmasının ardından Süveyş Kanalı'nda deniz trafiğinin normale döndüğünü belirtti.

Rabi daha önce yaptığı açıklamada, Rusya'dan Çin'e doğru hareket eden "SEAVIGOUR" adlı petrol tankerinin kanaldan geçtiği sırada arızalandığını, 3 römorkörün tankeri çekmeye başladığını ve bir saat içinde kanalda trafiğin normale döneceğini kaydetmişti.

Süveyş Kanalı'nda, 25 Mayıs'ta da teknik arıza nedeniyle bir yük gemisi karaya oturmuş, geminin kurtarılmasının ardından kanal trafiği normale dönmüştü.

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