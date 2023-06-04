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Dünya
TRT Haber 04.06.2023 17:37

Yeni kabine dünya basınında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabine dünya basını tarafından da yakından takip edildi. Gazeteler ve haber kanalları kabine üyelerini tanıtırken, ekonomi yönetimindeki değişime özel dikkat çekildi.

Yeni kabine dünya basınında
[Fotograf: AA]

Yeni kabine açıklandı, dünya medyası yakından takip etti.

Amerikan Wall Stret Journal gazetesi "Erdoğan, yeni kabineyi açıkladı, ekonomik değişimin sinyali verildi" başlığını kullandı.

Bloomberg de Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olmasına dikkati çekti.

Yeni kabine İngiliz basınında da yankı buldu.

Financial Times ve The Guardian gazeteleri ekonomi yönetimindeki değişime vurgu yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek getirildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek getirildi

Financial Times, "Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimin 2'nci turunu kazandıktan sonra saygın maliye bakanını geri getirdi" manşetini attı.

Dışişleri Bakanlığı'na getirilen Hakan Fidan'ın Moskova'daki Suriye konulu görüşmelere aktif olarak katıldığı hatırlatıldı.

Hakan Fidan'a çok sayıda ülkeden tebrik
Hakan Fidan'a çok sayıda ülkeden tebrik

Reuters haber ajansı Mehmet Şimşek, Hakan Fidan, Yaşar Güler, Ali Yerlikaya ve Cevdet Yılmaz'ı kabinenin kilit isimleri olarak tanımladı.

Euronews da yeni bakanlardan Mehmet Şimşek, Hakan Fidan ve Yaşar Güler isimlerini öne çıkardı.

Rus basını yeni kabinedeki bakanların öz geçmişlerini yayımladı.

Ria Novosti, Hakan Fidan'ın yeni Dışişleri Bakanı olarak atanmasına vurgu yaptı.

TASS da "Tek cumhurbaşkanı yardımcısı yeterli" mesajı verildiği yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz oldu

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, yeni kabinedeki isimleri ve törenin katılımcılarını değerlendirdi.

Hellas Journal da "Erdoğan'ın Şahinleri, Hakan Fidan ve Yaşar Güler" başlığını kullandı.

Fransız Le Monde gazetesi de yemin ve göreve başlama törenine geniş yer verdi; yeni kabine ile revizyona gidildiğini yazdı.

Grafik: TRT Haber[Grafik: TRT Haber]

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