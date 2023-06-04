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Dünya
TRT Haber 04.06.2023 03:34

Hakan Fidan'a çok sayıda ülkeden tebrik

Yeni kabinenin açıklanmasının ardından yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a çok sayıda ülkeden tebrik mesajı geldi. Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Fransa, İsveç ve Ukrayna Dışişleri Bakanları Fidan'ı ilk kutlayan isimler oldu.

Hakan Fidan'a çok sayıda ülkeden tebrik
[Fotoğraf: AFP Arşiv]

Türkiye Yüzyılı kabinesi açıklandı. Hakan Fidan, Türkiye'nin yeni Dışişleri Bakanı oldu. Çok sayıda ülkenin dışişleri bakanından Hakan Fidan'a kutlama mesajı geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fidan'ı kutladı.

Bayramov mesajında, "Kardeş Türkiye'nin yeni dışişleri bakanı olarak atanan Sayın Hakan Fidan’ı canı gönülden kutluyor, kendisine bu onurlu görevde başarılar diliyorum. Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ve ittifak ilişkilerinin daha da güçleneceğine eminim" ifadelerini kullandı.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da Hakan Fidan'a yeni görevinde başarılar diledi.

Ertuğruloğlu, "Ulusal davamızın ileriye götürülmesinde kararlılıkla yola devam edileceği yönündeki inancım tamdır. 'Türkiye Yüzyılı' hayırlı olsun" dedi.

Türkçe kutlama

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, sosyal medya hesabından Türkçe tebrik mesajı paylaştı.

Fidan'ı ilk kutlayan isimler arasında İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström da vardı.

Billström, Fidan’ı tebrik ederek, iki ülke arasında iyi işbirliğini dört gözle beklediğini belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hakan Fidan'ı kutladı.

Kuleba paylaşımında, "Birlikte çalışmayı ve iki dost ülke arasındaki stratejik ortaklığı daha da geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadesini kullandı. 

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