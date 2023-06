Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a tebrik mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dışişleri Bakanlığı'na atanan Hakan Fidan'ı tebrik etti.

"Kardeş Türkiye'nin yeni Dışişleri Bakanı olarak atanan Sayın Hakan Fidan'ı canı gönülden kutluyor, kendisine bu onurlu görevde başarılar diliyorum!" diyen, Bayramov, kardeşlik ve ittifak ilişkilerinin daha da güçleneceğinin altını çizdi.

Fransa Dışişleri Bakanı'ndan Türkçe tebrik

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da Hakan Fidan ilk tebrik edenler arasında. Colonna, Fidan'a tebrik mesajını hem Türkçe hem Fransızca olarak yayımladı:

"Barış ve bölgesel istikrar, NATO bünyesindeki diyalog ve küresel sorunlar gibi alanlar başta olmak üzere arasındaki işbirliğini sürdürmek için yakında görüşmek üzere."

KKTC Dışişleri Bakanı'ndan Fidan'a tebrik

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Türkiye Yüzyılı mesajıyla kutladı:

"Anavatan Türkiye Dışişleri Bakanı Sn. Hakan Fidan’a görevinde başarılar diliyorum. Ulusal davamızın ileriye götürülmesinde kararlılıkla yola devam edileceği yönündeki inancım tamdır.

“Türkiye Yüzyılı” hayırlı olsun."

İsveç'ten tebrik

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström de Hakan Fidan'ı tebrik etti ve "Yeni Dışişleri Bakanı olarak atanan Hakan Fidan'a çok tebrikler İsveç ve Türkiye arasında iyi bir iş birliğini dört gözle bekliyorum" dedi.

