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Dünya
TRT Haber, AA 03.06.2023 23:15

Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a tebrik mesajları

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı'na atandı. Azerbaycan, KKTC, Fransa, İsveç Ukrayna ve Estonya Hakan Fidan'a tebrik mesajları yayımladı.

Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a tebrik mesajları
[Fotograf: AFP]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dışişleri Bakanlığı'na atanan Hakan Fidan'ı tebrik etti.

"Kardeş Türkiye'nin yeni Dışişleri Bakanı olarak atanan Sayın Hakan Fidan'ı canı gönülden kutluyor, kendisine bu onurlu görevde başarılar diliyorum!" diyen, Bayramov, kardeşlik ve ittifak ilişkilerinin daha da güçleneceğinin altını çizdi.

 


Fransa Dışişleri Bakanı'ndan Türkçe tebrik

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da Hakan Fidan ilk tebrik edenler arasında. Colonna, Fidan'a tebrik mesajını hem Türkçe hem Fransızca olarak yayımladı:

"Barış ve bölgesel istikrar, NATO bünyesindeki diyalog ve küresel sorunlar gibi alanlar başta olmak üzere arasındaki işbirliğini sürdürmek için yakında görüşmek üzere."

 


KKTC Dışişleri Bakanı'ndan Fidan'a tebrik

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Türkiye Yüzyılı mesajıyla kutladı:

"Anavatan Türkiye Dışişleri Bakanı Sn. Hakan Fidan’a görevinde başarılar diliyorum. Ulusal davamızın ileriye götürülmesinde kararlılıkla yola devam edileceği yönündeki inancım tamdır.

“Türkiye Yüzyılı” hayırlı olsun."

 


İsveç'ten tebrik

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström de Hakan Fidan'ı tebrik etti ve "Yeni Dışişleri Bakanı olarak atanan Hakan Fidan'a çok tebrikler İsveç ve Türkiye arasında iyi bir iş birliğini dört gözle bekliyorum" dedi.

 


Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Telegram hesabından Türkçe paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Değerli dostum ve Ukrayna'nın büyük müttefiki sayın Hakan Fidan'ı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak atanması vesilesiyle tebrik ediyorum. Bölgemize adil ve kalıcı barış getirme taahhüdünüz için minnettarım. Ülkenizin gelişimi için yapacağınız çalışmalarda size güç ve başarılar diliyorum. Bu olağanüstü görevde size bol şans dilerim."

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ise Twitter'dan Fidan'ı tebrik ederek "Türkiye, müttefikimiz ve sizinle çalışmak için sabırsızlanıyoruz." mesajını paylaştı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da Hakan Fidan'ı tebrik eden bir mesaj yayımladı.

Hakan Fidan kimdir?

Hakan Fidan, TİKA, Başbakanlık dış politika ve güvenlik konularından sorumlu Müsteşar Yardımcılığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği, Başbakan Özel Temsilciliği, MİT Müsteşar Yardımcılığı, MİT Başkanı ve Cumhurbaşkanı Özel Temsilciliği görevlerinde bulundu.

Fidan, 27 Mayıs 2010'dan bu yana 13 yıldır MİT Başkanlığı görevini yürütüyor.

Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu
Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu

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