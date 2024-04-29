Ankara'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü

İki komşu aile arasında henüz belirlenemeyen sebeple çıkan tartışma diğer aile bireylerinin de karışmasıyla büyüdü. Yaşanan arbedenin ardından taraflar birbirlerine silahlarla ateş açtı.

Silahlı kavgada Serkan Mahmutoğlu, Mahir B. ve Haydar B., kurşunların isabet etmesiyle yaralandı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Etlik Şehir Hastanesine götürülen ve durumu ağır olan Serkan Mahmutoğlu, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Ayaklarından yaralanan Mahir B. ve Haydar B.’nin ise tedavisi sürdürülüyor.