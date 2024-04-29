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Türkiye
DHA 29.04.2024 03:27

Ankara'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü

Ankara'da iki aile arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ankara'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü
[Fotograf: DHA]

İki komşu aile arasında henüz belirlenemeyen sebeple çıkan tartışma diğer aile bireylerinin de karışmasıyla büyüdü. Yaşanan arbedenin ardından taraflar birbirlerine silahlarla ateş açtı.

Silahlı kavgada Serkan Mahmutoğlu, Mahir B. ve Haydar B., kurşunların isabet etmesiyle yaralandı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Etlik Şehir Hastanesine götürülen ve durumu ağır olan Serkan Mahmutoğlu, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Ayaklarından yaralanan Mahir B. ve Haydar B.’nin ise tedavisi sürdürülüyor.

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