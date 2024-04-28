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Türkiye
AA 28.04.2024 23:30

Erzurum'da otomobil takla attı: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Erzurum'un Narman ilçesinde takla atan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Erzurum'da otomobil takla attı: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Erzurum'un Narman ilçesinde Yusuf Koç idaresindeki otomobil, Narman-Tortum kara yolunda kontrolden çıkarak takla attı. Araç, yaklaşık 100 metrelik mesafeden tali yola düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçtaki Güven Külekçi ve Veysel Koç'un kaza yerinde öldüğünü belirledi.

Sürücü Koç da ambulansla hastaneye sevk edildiği esnada hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan E.K. ile B.K.  sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılarının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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