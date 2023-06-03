Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni Orta Doğu medyasının gündeminde

Katar haber ajansı QNA'da yer alan haberde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu kazanmasının ardından yeni dönem için Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yemin etti." ifadelerine yer verildi.

Haberde, Ankara'da TBMM Genel Kurulunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için toplandığı belirtildi.

Suudi Arabistan

Al-Arabiya televizyonun sitesinde yer alan haberde, Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne 78 üst düzey uluslararası yetkilinin katıldığı aktarıldı.

Haberde, Erdoğan'ın törende Kabine üyelerini bugün açıklayacağını ifade ettiği ve konukları onuruna vereceği akşam yemeğinden sonra kabine üyelerini açıklamasının beklendiği kaydedildi.

Şark'ul Evsat gazetesi, Göreve Başlama Töreni ilgili haberinde, Erdoğan'ın "Demokrasimizi özgürlükçü, sivil ve kuşatıcı bir anayasayla güçlendireceğiz." ifadelerini başlığa taşıdı.

Haberde, Erdoğan'ın Kabine üyelerini bugün açıklamasının beklendiği bilgisine yer verildi.

Kuveyt

Kuveyt haber ajansı KUNA'nın haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta seçimin 2. turunu kazanmasının ardından bugün yemin ettiği anlatıldı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Geçici TBMM Başkanı, MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli'den mazbatasını aldığı aktarıldı.

Kabes Gazetesi, Göreve Başlama Töreni'nde konuşan Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı başladı." cümlesini başlığına taşıdı.

Törene çeşitli ülkelerden 21'i devlet başkanı, 13'ü başbakan 78 üst düzey yetkilinin katıldığı aktarılan haberde, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı temsilen Dışişleri Bakanı Şeyh Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah'ın törende ülkesini temsil ettiği kaydedildi.

Libya

Ayn Libya gazetesinin haberinde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikinci turda kazandığı seçimlerin ardından yemin ederek 5 yıllık yeni dönem görevine başladı." ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan'ın Geçici TBMM Başkanı Bahçeli'den mazbatasını aldığı belirtilen haberde, Erdoğan'ın yemin töreninin ardından Anıtkabir'i ziyaret ettiği aktarıldı.

Ferbuary TV, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin, Göreve Başlama Töreni'ne katılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ettiği haberini verdi.

Filistin

Filistin'in el-Kudüs gazetesi, TBMM Genel Kurulundaki yemin törenini, "Erdoğan, Türkiye'de üçüncü kez Cumhurbaşkanı olarak yemin etti." başlığıyla gördü.

Haberde, Erdoğan'ın liderlik ettiği Cumhur İttifakı'nın 600 sandalyeli parlamentoda çoğunluğa sahip olduğu vurgulanırken, seçimlerdeki rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "seçim yenilgisinden sonra CHP lideri olarak geleceğinin şüpheli" olduğu yorumunda bulunuldu.

İsrail

İsrail basınında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni ve TBMM Genel Kurulundaki yemin törenine geniş yer verildi.

The Jerusalem Post gazetesi, Göreve Başlama Töreni haberini, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yeni bir beş yıllık Cumhurbaşkanlığı dönemi için yemin ederek 20 yılı geride bırakan iktidarını sürdürüyor." ifadeleriyle verdi.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'ne, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da dahil olduğu 78 ülkeden üst düzey katılım sağlandığına işaret edildi.

Erdoğan için "Türkiye'nin en uzun süre görev yapan lideri" nitelemesini kullanan gazetenin haberinde, Erdoğan'ın TBMM'de ettiği yeminin metni de yer aldı.

Erdoğan'ın, 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılan ikinci turunda yüzde 52,2 oy aldığına işaret edilen haberde, "Erdoğan'ın seçim zaferinin, çoğu kamuoyu yoklamasının tahminlerini alt üst ettiği" vurgusu yapıldı.

The Times of Israel gazetesi, TBMM Genel Kurulundaki yemin törenine ilişkin yayımladığı haberini, "Erdoğan yemin ederek 20 yıllık iktidarını uzattı" başlığıyla verdi.

Haberde, Erdoğan'ın, 5 yıllık Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilmesiyle "Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan kilit NATO ülkesini çeyrek yüzyıl yönetmiş olacağı" ifade edildi.

Lübnan

Lübnan'ın An-Nahar gazetesi, Erdoğan'ın yemin törenini "Mikati Erdoğan'ın yemin töreninde" başlığıyla gördü.

Haberde, "Yemin töreni için Ankara'ya resmi şekilde davet edilen Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Erdoğan'ın yeni döneminin başlangıcına şahitlik etti." ifadelerine yer verildi.

Irak

Irak haber ajansı INA, Erdoğan'ın yemin törenini "Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yemin etti." başlığıyla gördü.

Erbil merkezli Rudaw TV kanalının haberinde, yemin töreni, "Göreve başlayan Erdoğan: Küslük olmuşsa, kalpler kırılmışsa, barışmanın yollarını arayalım" manşetiyle yer buldu.

IKBY medyası, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin törene katılımını da öne çıkardı.

İran

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Fars Haber Ajansı gibi resmi ve yarı resmi medyasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin törenine geniş yer verildi.

Tesnim Haber Ajansı ile İran'da reformistlere yakınlığıyla bilinen "Etemad Online" haber sitesinde yer alan haberde, Erdoğan'ın yemin töreninde "Halkıma hizmet edeceğim" sözleri ön plana çıkarıldı.

Haberde, Erdoğan'ın yeni süreçte başarılı politikalar ve yeni gelişmeler yaşanacağına işaret ettiği aktarıldı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (İSNA) ise "Erdoğan, yeni döneminde Türkiye'nin 100. yıl vizyonunu hayata geçirme sözü verdi" başlığını kullandı.

Haberde, Erdoğan'ın "Önümüzdeki beş yıl boyunca, Türkiye'nin 100. yıl vizyonunu hayata geçirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." sözlerine yer verildi.