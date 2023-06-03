Dünya basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin törenine geniş yer verdi

Haberlerde, Erdoğan'ın 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'ni yüzde 52,2 oy oranıyla kazandığına işaret edildi, Anıtkabir'e çıkışı canlı yayınlandı.

İngiliz Sky News televizyonun yerel saatle 13.00'te yaptığı yayında, Erdoğan'ın yemin töreninden canlı görüntüler yer buldu.

Sky News sunucusu, Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarının ardından 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasını kazandığını hatırlatarak, yaklaşık yüzde 52,2 oy oranıyla seçimleri kazanan Erdoğan'ın Ankara'da TBMM'de yemin ettiğini aktardı.

Kanal, resmi Twitter hesabından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine ilişkin paylaşımda bulanarak, Erdoğan'ın Anıtkabir'e çıkışını canlı yayınladı.

Almanya

Alman Spiegel dergisi, “Şerefim üzerine yemin ederim” başlığıyla verdiği haberde, Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Cumhurbaşkanı olmaya devam edeceği, bunun şimdi resmi olarak onaylandığı ve hemen geniş kapsamlı kararlar alması gerektiği ifade edildi.

Türkiye'de 20 yıldır iktidarda olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, son seçim zaferinin ardından bir dönem için daha yemin ettiğine işaret edilen haberde, Erdoğan’ın kabinesini açıklamasının da bugün planlandığı kaydedildi.

Alman kamu yayıncısı ARD televizyonuna bağlı “Tagesschau” internet sayfası da “Erdoğan Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yeniden yemin etti” başlığını kullandı.

Anadolu Ajansının (AA) kaynak gösterildiği haberde, yemin törenine aralarında NATO Genel Sektreteri Jens Stoltenberg ile 30’un üzerinde devlet ve hükümet başkanının yer aldığına işaret edildi.

Haberde, kabinenin açıklanmasının heyecanla beklenildiği aktarıldı.

Zeit gazetesi de Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından Erdoğan’ın üçüncü görev süresine başladığı belirterek, yemin törenine başka ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının da katıldığı kaydedildi.

İspanya

İspanya basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenini, "Erdoğan, cumhurbaşkanı olarak 5 yıl daha görev yapmak için yemin etti" başlığıyla duyurdu.

La Vanguardia gazetesi, "Erdoğan'ın çeyrek asra giden cumhurbaşkanlığında yeni bir dönem için yemin ettiğini" vurgulayarak, "Anıtkabir ziyaretinin ardından Ankara'da 21 cumhurbaşkanı ve 13 başbakanın katılımıyla görkemli bir yemin töreni yapıldı. Verilecek yemeğin ardından 2023 yılında 100. yılını dolduracak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik ve siyasi gidişatı hakkında ipuçları vermesi beklenen yeni Bakanlar Kurulu'nun açıklanması bekleniyor." diye yazdı.

İspanyol gazeteleri, "Erdoğan'ın, Türkiye'de en uzun süre görev yapan siyasi lideri olduğuna ve 3. kez cumhurbaşkanlığı görevi için yemin ettiğine" vurgu yaptı.

İtalya

Erdoğan'ın yemin töreni, İtalya basınında, "Erdoğan, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olarak 3. dönemi için yemin ediyor" başlıklarıyla haber oldu.

İtalyan Rainews24 haber kanalı internet sitesinde, "Türkiye'de Erdoğan günü: 3. Kez yemin ediyor" başlığıyla verdiği haberinde, Erdoğan'ın göreve başlama merasimine çok sayıda devlet ve hükümet başkanının katıldığı, bunların arasında en dikkati çeken ismin ise aralarındaki tarihi gerilime karşın törene gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın olduğu belirtildi.

SKYTG24 haber kanalı da internet sitesinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin ederek, "Ülkemi korumak için çalışacağım” sözlerini sarf ettiğini aktardı. Haberde, Erdoğan'ın 3. döneminin ilk günlerinde ekonomide yüksek enflasyon, deprem felaketinden Suriye sorununa ve İsveç’in NATO’ya üyeliği konusu ile Türkiye’nin ABD’den talep ettiği F16 konularıyla yüzleşeceği belirtildi.

TGCOM24 haber kanalı, "Erdoğan, cumhurbaşkanlığında 3. dönem için yemin etti" başlığıyla verdiği haberinde, Erdoğan'ın ikinci turda tarihi bir sonuç elde ederek 5 yıl daha görev yapacağını kaydetti.

Hollanda

Hollanda basını da Erdoğan'ın yemin ederek 3. dönemine başlamasına geniş yer ayırdı.

Hollanda'nın kamu yayıncısı NOS'un, "Türkiye'nin varlığını ve bağımsızlığını öne çıkaran Erdoğan, yeni dönemle birlikte Türkiye'nin en uzun süre liderliğini yapan devlet başkanı olacak" ifadelerine yer verilen haberinde, Ankara'daki törene 78 ülke ve kuruluştan temsilcinin katıldığı belirtildi.

De Telegraaf gazetesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine çok sayıda devlet başkanının yanı sıra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katılmasının, İsveç'in NATO'ya katılması sürecinin seçimden sonra yeniden gündeme geleceğine işaret ettiği belirtildi.

Trouw gazetesinde de, TBMM'de yemin eden Erdoğan'ın, Anıtkabir ziyaretinden sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törenine 30'dan fazla devlet ve hükümet başkanının katıldığına dikkat çekildi.

Yunanistan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin ederek 3. dönemine başlaması, Yunanistan basınında da geniş yer tuttu.

Yunan Devlet Televizyonu ERT, yemin törenine, dış ülkelerden devlet başkanı ve başbakan seviyesinde yüksek bir katılım olduğu vurgusunu yaparak, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un da törene katıldığına dikkat çekti.

Haberinde, törendeki yabancı konuklara ayrıntılı şekilde yer veren SKAI TV, davetliler arasında Yunanistan Dışişleri Bakanı Vasilis Kaskarelis'in de bulunduğunu hatırlattı.

Haberde, yeni oluşturulacak kabineye ilişkin Türk basınında yer alan öngörülere yer verilerek, Erdoğan'ın siyasi hayatı da kısaca aktarıldı.

Kathimerini gazetesi ise Erdoğan'ın okuduğu yemin metnini Yunanca vererek, içlerinde Kaskarelis'in de bulunduğu çok sayıda yabancı konuğun törene katıldığını vurguladı.

Fransa ve Avusturya

Fransız BFMTV kanalının haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'de yemin ettiği aktarıldı.

Avusturya kamu yayıncı kuruluşu ORF, 3. kez yemin eden Erdoğan'ın 5 yıl daha cumhurbaşkanı olacağını duyurdu.

Balkanlar

Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan resmi haber ajansları, Erdoğan'ın yemin ederek 3. döneme başladığını bildirdi.

Pakistan

Pakistan'dan Geo News televizyonu, "Erdoğan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak üçüncü dönem için yemin ediyor" başlığıyla yemin törenini okuyucularına duyurdu.

Dawn gazetesi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in Ankara’daki törende olduğuna işaret ederek, Erdoğan’ın yeni dönem için yemin ettiğine dikkati çekti.

AA’nın yemin törenine dair Twitter paylaşımlarının gösterildiği haberde, çok sayıda dünya liderinin yanı sıra Başbakan Şerif’in de törene katıldığı vurgulandı.

Radio Pakistan ise Erdoğan’ın büyük bir törenle 5 yıllık yeni dönem için yemin ettiğini köşesine taşıdı.

Haberde, 21 devlet başkanı, 13 başbakan, milletvekilleri ve bakanlar düzeyinde katılımların, NATO, İİT (İslam İşbirliği Teşkilatı) ve çeşitli uluslararası örgütlerden temsilcilerin törene katıldığına işaret edildi.

"Bol News, GNN, ARY News, Express News" gibi çok sayıda yerel televizyon kanalları da yemin törenini canlı olarak ekranlarına taşıdı.

Rusya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı yemin ve göreve başlama törenine Rus medyasında geniş bir şekilde yer verildi.

İzvestiya gazetesi, “Erdoğan 5 yıllık cumhurbaşkanlığı görevine başladı” başlığıyla verdiği haberinde, Erdoğan’ın TBMM'deki yemin metni aktarıldı.

Kommersant gazetesi, haberinde, Erdoğan’ın görevine başlaması için yemin ve göreve başlama töreninin yapıldığını aktararak, Rusya adına törene Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin’in katıldığı belirtildi.

Haberde, törene 20’den fazla devlet ve hükümet başkanı olmak üzere toplam 78 ülkeden temsilci katıldığına dikkat çekildi.

Vzglyad gazetesi, Erdoğan’ın Ankara’da yemin ederek görevine başladığı belirtilerek, Rusya’yı temsil eden Volodin ile törende bir süre konuştuğu ifade edildi.

Moskovskiy Komsomelts, “Erdoğan resmen cumhurbaşkanlığı görevine başladı” başlığıyla verdiği haberinde, Erdoğan’ın TBMM’deki yemininden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki törene kadarki programından detaylar verdi.

Yabancı liderlerin katıldığı belirtilen haberde, Rusya Parlamentosu basın servisine dayandırılarak Duma Başkanı Volodin’in Erdoğan’a, Rusya Devlet Başkanı Putin’in “samimi selamını ve tebriklerini” ilettiği kaydedildi.

Komsomolskaya Pravda, “Erdoğan’ın yemin töreni: Batı, Türkiye’deki seçimleri etkilemeye çalışarak Moskova ve Ankara’yı kucaklaşmaya itti” başlıklı haberinde, Volodin’in Külliye’deki törende önlerde önemli bir yerde oturduğuna dikkat çekildi.

TASS ve RİA haber ajansları da 78 ülkeden üst düzey temsilcinin katılımıyla gerçekleşen törende, Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanlığı görevine başladığını abonelerine duyurdu.