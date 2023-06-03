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Dünya
AA 03.06.2023 20:00

İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Hint-Pasifik bölgesinin ekonomik önemini vurguladı

Hint-Pasifik’te denge ve istikrarın sağlanmasında askeri yöntemlerin öncelikli olarak tercih edilmediğini işaret eden Wallace, uluslararası hukuku desteklemenin ve ortak standartların teşvikinin önemini dile getirdi.

İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Hint-Pasifik bölgesinin ekonomik önemini vurguladı
[Fotograf: AA]

Wallace, Singapur'da düzenlenen Asya-Pasifik bölgesinin en önemli güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu'nda, "İstikrarlı ve Dengeli bir Asya-Pasifik İnşa Etme" başlıklı oturumda konuştu.

İngiltere’nin bölgeye toplam ihracatının geçen yıl 127 milyar avroya ulaştığını belirten Wallace bölgenin herkes için muazzam bir ekonomik fırsat sunduğuna dikkati çekti.

Wallace, Çin’in bölge için önemli bir aktör olduğunun altını çizerek küresel ısınma, gıda güvenliği ve enerji gibi sorunların Çin'le etkileşim kurmadan çözülemeyeceğinin altını çizdi.

İngiltere Savunma Bakanı, Çin’in yasa dışı balıkçılık ve karasularda gerginlik gibi sorunlara yol açtığını ifade etti.

Hint-Pasifik’te denge ve istikrarın sağlanmasında askeri yöntemlerin öncelikli olarak tercih edilmediğini işaret eden Wallace, uluslararası hukuku desteklemenin ve ortak standartların teşvikinin önemini dile getirdi.

Wallace, Avrupa’nın dikkatini Ukrayna-Rusya Savaşı'na çevirdiğini dile getirerek savaşın Avrupa-Atlantik güvenlik mimarisinin yeniden gözden geçirilmesine sebep olduğunu, daha fazla ülkenin NATO üyeliğiyle kolektif güvenlik arayışına girdiğini kaydetti.

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