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Dünya
AA 03.06.2023 19:20

Pakistan'da bombalı saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde militanların düzenlediği bombalı saldırıda 2 sivil yaşamını yitirdi.

Pakistan'da bombalı saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Dawn gazetesindeki habere göre, eyaletin Bajaur bölgesinde yola döşenen uzaktan kumandalı bomba, bir kamyonetin geçişi sırasında infilak etti.

Saldırıda, 2 sivil hayatını kaybetti.

Kamyonetin, bir güvenlik noktasına kum taşıdığı ve saldırının bu sebeple gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan Talibanı iddiası

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığı ve yönetildiğini savunuyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Peşaver'de 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmiş, Belucistan'da 6 Mart'taki intihar saldırısında da 10 emniyet mensubu yaşamını yitirmişti.

Belucistan'ın Zhob bölgesinde Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak'ın konvoyuna, 19 Mayıs'ta intihar saldırısı düzenlenmişti. Partinin Genel Sekreteri Emirül Azim, parti lideri Hak'ın intihar saldırısından yara almadan kurtulduğunu ve saldırganın öldüğünü açıklamıştı.

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