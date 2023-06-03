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Dünya
AA 03.06.2023 20:10

Maduro Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'ne katıldı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Göreve Başlama Töreni"ne katıldı.

Maduro Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'ne katıldı
[Fotograf: AA]

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Twitter hesabından törenin görüntülerini paylaşarak, "Türkiye ile müttefik ve yakın olduğumuz için şanslıyız. Venezuela, derin ikili ilişkiyi sevgi, yakınlık ve saygı ile güçlendirmek için her daim en iyi şekilde hazır bulunacaktır. Halklarımızın refahı için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Paylaşımında, gün içinde Türkiye'ye ulaştığı anın fotoğrafına da yer veren Maduro, "Kardeş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine eşlik etmek üzere Türkiye'ye geldik. Uluslarımızın ikili ilişkilerini güçlendirmesi için yeni bir dünyaya tamamlayıcılık yolu açılıyor. Venezuela ve Türkiye, kardeşlikte birleşti." değerlendirmesinde bulundu.

 


 

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göreve Başlama Töreni sırasında Devlet Başkanı Maduro'ya teşekkür etti.

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