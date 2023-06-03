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Dünya
AA 03.06.2023 21:14

Biden "borç limiti" yasa tasarısını imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, borç limitinin artırılarak ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek yasa tasarısına imza attı.

Biden "borç limiti" yasa tasarısını imzaladı
[Fotograf: Reuters]

Biden, Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süren müzakerelerin ardından üzerinde anlaşmaya varılan Mali Sorumluluk Yasa Tasarısı'nı onayladı.

Böylece, borç limitinin artırılmasıyla federal hükümetin nakit sıkıntısı çekmesinin ve temerrüde düşmesinin önüne geçildi.

ABD, 19 Ocak'ta 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış, ABD Hazinesi limiti aşmamak ve olası bir temerrüdü önlemek için olağanüstü önlemler almaya başlamıştı.

Kongrenin, borç limitini 5 Haziran'a kadar yükseltmemesi veya askıya almaması durumunda, Hazine'nin yükümlülüklerini yerine getirmek için kaynaklarının yetersiz kalacağı tahmin ediliyordu.

Borç limitine ilişkin uzun süren müzakereler sonrası geçen hafta anlaşmaya varılmış, tasarı Kongreye sunulmuştu.

Mali Sorumluluk Yasa Tasarısı, Temsilciler Meclisinde 117'ye karşı 314 oyla kabul edilmiş, Senatodan ise 36 "hayır" oyuna karşı 63 "evet" oyuyla geçmişti.

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