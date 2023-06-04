Çok Bulutlu 17ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 04.06.2023 17:24

Avrupa Komisyonu'ndan Atina'ya "göçmen" uyarısı

Yunanistan’ın göçmen politikası Avrupa Birliğinin gündeminde... Avrupa Komisyonu, Yunanistan’a 41 sayfalık uyarı mektubu gönderdi. Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre, 27 önerinin yer aldığı mektupta, Yunanistan'ın sunduğu eylem planının yeterli olmadığı vurgulandı.

Avrupa Komisyonu'ndan Atina'ya "göçmen" uyarısı
[Fotograf: Reuters]

Yunanistan, uzun süredir göçmen politikası nedeniyle eleştirilerin odağında.

Atina yönetimi, Avrupa Birliğinden defalarca uyarı aldı.

Avrupa Komisyonu da Yunanistan'a göç akınının idare edilmesiyle ilgili bir uyarı mektubu gönderdi.

Mektubu, Alman Der Spiegel dergisi sayfalarına taşıdı.

Habere göre 41 sayfalık uyarı mektubunda sınır koruma ve göçmenler konusunda 27 öneri yer aldı. "Yunanistan'ın sunduğu son eylem planının yeterli olmadığı" eleştirisi yapılan mektupta "Atina, toplu sınır geçişleri için ulusal acil durum planını ivedilikle kabul etmelidir" denildi.

Mektupta 2016 yılından beri Yunanistan’a eksiklerinin bildirildiği hatırlatıldı.

Atina'dan bir ay içinde ve ardından da yılda iki kez bir ilerleme raporu sunması istendi.

Der Spiegel'in haberine göre, Avrupa Komisyonu, yılın ikinci yarısında ve 2025'te, "alınan önlemlerin değerlendirilmesi" amacıyla Yunanistan'a 'denetim ziyaretleri' düzenleyecek.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Yunanistan
Sıradaki Haber
Fransa'da emeklilik yaşını 64'e çıkaran kararnameler, Resmi Gazete'de yayımlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:08
Ankara'da bugün de kuvvetli yağış bekleniyor
17:58
İsrail ablukası nedeniyle Gazze'deki ecza depolarında ilaçların yarıya yakını tükendi
18:00
Nijerya'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 18 ölü
17:56
Polonya'da halk "Avrupalı Polonya" için yürüdü
17:56
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile Mevlüt Çavuşoğlu telefonda görüştü
17:49
DSÖ Avrupa Direktörü Kluge'den Bakan Koca'ya tebrik
Mardin'de Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası sona erdi
Mardin'de Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası sona erdi
FOTO FOKUS
Yurt dışı temsilciliklerde Türk kahvaltısı etkinlikleri düzenlendi
Yurt dışı temsilciliklerde Türk kahvaltısı etkinlikleri düzenlendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ