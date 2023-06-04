Avrupa Komisyonu'ndan Atina'ya "göçmen" uyarısı

Yunanistan, uzun süredir göçmen politikası nedeniyle eleştirilerin odağında.

Atina yönetimi, Avrupa Birliğinden defalarca uyarı aldı.

Avrupa Komisyonu da Yunanistan'a göç akınının idare edilmesiyle ilgili bir uyarı mektubu gönderdi.

Mektubu, Alman Der Spiegel dergisi sayfalarına taşıdı.

Habere göre 41 sayfalık uyarı mektubunda sınır koruma ve göçmenler konusunda 27 öneri yer aldı. "Yunanistan'ın sunduğu son eylem planının yeterli olmadığı" eleştirisi yapılan mektupta "Atina, toplu sınır geçişleri için ulusal acil durum planını ivedilikle kabul etmelidir" denildi.

Mektupta 2016 yılından beri Yunanistan’a eksiklerinin bildirildiği hatırlatıldı.

Atina'dan bir ay içinde ve ardından da yılda iki kez bir ilerleme raporu sunması istendi.

Der Spiegel'in haberine göre, Avrupa Komisyonu, yılın ikinci yarısında ve 2025'te, "alınan önlemlerin değerlendirilmesi" amacıyla Yunanistan'a 'denetim ziyaretleri' düzenleyecek.