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Dünya
TRT Haber, AA 04.06.2023 16:36

Stoltenberg: Türkiye ittifaka kritik katkılar sağlamaktadır

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin NATO'ya kritik katkılar sağladığını söyledi. Stoltenberg, İsveç'in NATO üyelik sürecine dair ise "Türkiye'nin meşru endişelerinin farkındayız, İsveç bu endişeleri gidermek için önemli adımlar attı." dedi.

Stoltenberg: Türkiye ittifaka kritik katkılar sağlamaktadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Stoltenberg'i Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

Stoltenberg, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin NATO'ya katkısına dikkat çekti.

NATO Genel Sekreteri, "Türkiye'nin Kosova'daki NATO varlığına ilave birlik gönderme kararı için müteşekkirim. Türkiye bu çabalara öncülük ediyor." dedi.

İsveç'in üyeliği meselesi

İsveç'in NATO üyelik sürecine ilişkin ise Stoltenberg, "Türkiye'nin meşru endişelerinin farkındayız, İsveç bu endişeleri gidermek için önemli adımlar attı." ifadesini kullandı ve "Erdoğan ile Türkiye, İsveç ve NATO arasında 12 Haziran haftasında tekrar görüşme konusunda mutabık kaldık." diye konuştu.

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Jens Stoltenberg NATO
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