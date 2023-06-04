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Dünya
TRT Haber 04.06.2023 16:15

Yurt dışı temsilciliklerde Türk kahvaltısı etkinlikleri düzenlendi

Haziran ayının ilk pazar günü, Dünya Kahvaltı Günü... Bu kapsamda Pekin, Bakü ve Berlin'deki temsilciliklerde Türk kahvaltısı etkinliği düzenlendi. Türk kahvaltısında yer alan geleneksel lezzetler konuklara ikram edildi.

Dünya Kahvaltı Günü nedeniyle Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinde Türk kahvaltısı etkinliği düzenlendi.

Muhlamayla tanıştılar, Türk kahvaltı lezzetlerini denediler. Programa katılan Çinli gazeteciler kahvaltı yaptı, Türk kültürü hakkında bilgi edindi.

Gazetecilerin yanı sıra Çinli sosyal medya fenomenleri de programda yerini aldı.

Fenomenler, Türk kahvaltısı için vlog çekimi fırsatını kaçırmadı.

Azerbaycan

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde de Türk kahvaltısı tanıtıldı, Anadolu'nun geleneksel tatları beğeniye sunuldu.

Büyükelçi Cahit Bağcı'nın ev sahipliğinde düzenlenen programa Azerbaycanlı milletvekilleri katıldı.

Programda Anadolu'nun seçkin lezzetlerinin yanı sıra Van kahvaltı kültürü hakkında konuklara bilgi verildi.

Almanya

Dünya Kahvaltı Günü dolayısıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de de etkinlik vardı.

Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve Berlin Başkonsolosu Olgun Yücekök'ün ev sahipliğindeki etkinliğe aralarında yabancı diplomatların da olduğu çok sayıda konuk katıldı.

Davetlilere simit, tereyağ, bal, sucuk, pastırma ve menemen başta olmak üzere Türk lezzetleri ikram edildi.

Konuklar Türk kahvaltılarının vazgeçilmezi Türk çayı ve kahvesini de tatma imkanı buldu.

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Yurt dışı temsilciliklerde Türk kahvaltısı etkinlikleri düzenlendi
Yurt dışı temsilciliklerde Türk kahvaltısı etkinlikleri düzenlendi
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