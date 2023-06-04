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Dünya
AA 04.06.2023 15:09

Almanya’da aşırı solcu kadının hapis cezasına çarptırılmasıyla çıkan olaylar sabaha kadar sürdü

Almanya’da Neonazilere yönelik saldırılar düzenlediği suçlamasıyla yargılanan aşırı solcu Lina E’nin hapis cezasına çarptırılmasının protesto edildiği Leipzig kentinde, göstericilerle polis arasında çıkan çatışmalar sabaha kadar devam etti.

Almanya’da aşırı solcu kadının hapis cezasına çarptırılmasıyla çıkan olaylar sabaha kadar sürdü
[Fotograf: Reuters]

Alman basınındaki haberlere göre, yüzlerce kişi, Lina E’ye hapis cezası verilmesini protesto etmek için gece yarısı taş ve sopalarla şehirdeki karakola saldırdı.

Yaklaşık 10 saat süren ve sabah sona eren olaylar sonucu çevrede ve karakolda ciddi hasar oluştu.

Karakola giden yolu kapatmak isteyen göstericilerin, bir karavanı parçalayarak barikat oluşturduğu, polisin müdahale ederek barikatın ateşe verilmesini önlediği duyuruldu.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Dün akşam saatlerinde yaşanan olaylarda da aralarında maskeli kişilerin bulunduğu göstericiler, taş ve havai fişeklerle polise saldırmış, çok sayıda otomobil zarar görmüştü.

Olaylarda çok sayıda polis yaralanırken, bazı göstericiler de gözaltına alınmıştı.

Lina E'ye "suç örgütüne üye olmak"tan hapis cezası verilmişti

Dresden Yüksek Eyalet Mahkemesinde görülen davada, 31 Mayıs'ta 28 yaşındaki Lina E'ye "suç örgütüne üye olmak"tan 5 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.

Federal Başsavcılığın hazırladığı iddianamede, sanıkların 2018-2020 döneminde Leipzig, Wurzen ve Eisenach kentlerinde 13 kişinin yaralandığı Neonazilere yönelik saldırlar düzenlediği, Lina E'nin saldırılarda grubun lideri olduğu öne sürülmüştü.

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